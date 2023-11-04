В Азербайджане есть все возможности превратить госзакупки в механизм поддержки развития предпринимательства - Мамед Аббасбейли

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане есть все возможности превратить госзакупки в механизм поддержки развития предпринимательства, учитывая объем выделенных на это средств.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе семинара о применении нового закона Азербайджанской Республики "О государственных закупках".

"При условии обеспечения прозрачности можно эффективно использовать средства, выделенные на госзакупки. Наша цель – создавать мультипликативный эффект от этих средств. Для предпринимателя важно, чтобы правила ведения бизнеса были ясны и стабильны, ведь на этом строится его деятельность. Если мы сможем обеспечить прозрачную, профессиональную и результативную работу в сфере государственных закупок, это даст мощный стимул развитию предпринимательства", - сказал он.

Аббасбейли также добавил, что в текущем году ожидается, что из бюджета страны на госзакупки будет потрачено более семи миллиардов манатов.

Он напомнил, что в прошлом году на государственные закупки для обеспечения деятельности государственных учреждений из бюджета Азербайджана было потрачено 6,8 миллиарда манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!