Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Прошел форум "KaryeramIZ" для студентов при поддержке Yelo Bank (ФОТО)

Экономика Материалы 4 ноября 2023 12:08 (UTC +04:00)
Прошел форум "KaryeramIZ" для студентов при поддержке Yelo Bank (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Активный сторонник образования и карьеры, Yelo Bank и на этот раз открыл свои двери для молодежи. При поддержке банка и совместной организации общественного объединения "поддержка просвещения молодежи" состоялся форум "наша карьера". Форум, в котором приняли участие более 100 студентов, прошел в головном офисе Yelo Bank. Основная цель форума-обеспечение карьерной ориентации и готовности молодежи к деловой жизни. В качестве спикеров выступили представители отдела приема на работу и подготовки кадров Yelo Bank Камала Эйнуллаева и Айгюн Магеррамова-Кязимова. Они поделились полезными нюансами для успешного прохождения собеседования и рассказали о важности создания личного бренда. А следующий тренинг спикера Орхана Махмудова на тему “Планирование карьеры” будет полезен молодым людям для определения дальнейших карьерных целей и продвижения к ним.

Yelo Bank, реализуя проекты в области корпоративной социальной ответственности, уделяет особое внимание личному развитию молодёжи и повышению её бизнес-компетенций. Банк планирует до конца года внедрить другие проекты, которые принесут ещё больше пользы нашему обществу.

Мы рады сообщить, что открыта новая вакансия в банке. Для получения подробной информации позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Прошел форум "KaryeramIZ" для студентов при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Прошел форум "KaryeramIZ" для студентов при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Прошел форум "KaryeramIZ" для студентов при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Прошел форум "KaryeramIZ" для студентов при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Прошел форум "KaryeramIZ" для студентов при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Прошел форум "KaryeramIZ" для студентов при поддержке Yelo Bank (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости