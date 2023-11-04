ЗАО «AzerGold» приступило к внедрению новых стандартов корпоративного управления

БАКУ /Trend/ - Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold», которое со дня учреждения организует свою деятельность в рамках передового международного опыта и современных требований корпоративного управления, успешно продолжает работу по совершенствованию с целью повышения эффективности в указанной сфере. В результате работы, осуществленной в этом направлении за прошедший период, были разработаны новые стандарты корпоративного управления Акционерного Общества, которые утверждены Наблюдательным Советом Азербайджанского Инвестиционного Холдинга (АИХ).

Новые стандарты, утвержденные в качестве основополагающих в деятельности и управлении ЗАО «AzerGold», разработаны на основе национального законодательства, «Принципов корпоративного управления» и «Правил корпоративного управления в государственных предприятиях» Организации экономического сотрудничества и развития, а также передового опыта корпоративного управления, сложившегося в стране и в мире.

Стандарты корпоративного управления определяют основные принципы и цели деятельности ЗАО, основанные на устойчивом развитии, эффективности, оперативности и прозрачности. Так, при оценке деятельности со стороны АИХ будут учтены требования новых стандартов, с этой целью в ЗАО будут проводиться мониторинги, о результатах которых будет докладываться Наблюдательному Совету. При этом отчет будет утверждаться Наблюдательным Советом, после чего он будет включен и опубликован в годовых отчетах ЗАО.