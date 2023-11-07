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Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови (ФОТО)

Экономика Материалы 7 ноября 2023 10:18 (UTC +04:00)
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Банк Республика, который всегда придает большое значение социальным проектам в своей деятельности, накануне Дня Победы провел еще одну благотворительную акцию.

Так, при поддержке Федерации Талассемии Азербайджана и Центрального Банка Крови при Национальном Центре Гематологии и Трансфузиологии в головном офисе банка была проведена акция по добровольной сдаче крови для детей больных талассемией.

В акции по сдачи крови, которая проходила под лозунгом «Давайте поддержим, пусть улыбки множатся!», приняли участие руководство и сотрудники Банка. Сотрудники Банка были допущены к участию в акции после проверки состояния их здоровья врачами-гематологами медицинской бригады Центрального Банка Крови.

Следует отметить, что жизни многих людей, страдающих талассемией и другими наследственными заболеваниями крови в Азербайджане, в настоящее время зависят от кампаний массового донорства крови.

Банк Республика призывает всех принять участие в подобных акциях в качестве донора и поддержать нуждающихся!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.

Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови (ФОТО)
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови (ФОТО)
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови (ФОТО)
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови (ФОТО)
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови (ФОТО)
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови (ФОТО)
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови (ФОТО)
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови (ФОТО)
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови (ФОТО)
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови (ФОТО)
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови (ФОТО)
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови (ФОТО)
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