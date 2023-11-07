Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Банк Республика, который всегда придает большое значение социальным проектам в своей деятельности, накануне Дня Победы провел еще одну благотворительную акцию.

Так, при поддержке Федерации Талассемии Азербайджана и Центрального Банка Крови при Национальном Центре Гематологии и Трансфузиологии в головном офисе банка была проведена акция по добровольной сдаче крови для детей больных талассемией.

В акции по сдачи крови, которая проходила под лозунгом «Давайте поддержим, пусть улыбки множатся!», приняли участие руководство и сотрудники Банка. Сотрудники Банка были допущены к участию в акции после проверки состояния их здоровья врачами-гематологами медицинской бригады Центрального Банка Крови.

Следует отметить, что жизни многих людей, страдающих талассемией и другими наследственными заболеваниями крови в Азербайджане, в настоящее время зависят от кампаний массового донорства крови.

Банк Республика призывает всех принять участие в подобных акциях в качестве донора и поддержать нуждающихся!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.