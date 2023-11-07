AccessBank объявляет тендер

БАКУ /Trend/ - AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен на Проведение независимой оценки в соответствии с процедурой SWIFT Independent Assessment Framework (SWIFT IAP Community-Standard Assessment).

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 505 69 59 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 15.11.2023 года.