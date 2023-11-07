Великобритания - крупнейший инвестор в экономику Азербайджана - департамент торговли

БАКУ /Trend/ - За последние три десятилетия Великобритания стала крупнейшим индивидуальным инвестором в Азербайджане.

Как передает во вторникTrend, об этом сказал директор по Азербайджану и ведущий специалист по энергетике в Восточной Европе и Центральной Азии министерства бизнеса и торговли Великобритании Джоэл Джон Дербишир в ходе вебинара "Азербайджан и Казахстан - откройте для себя два региональных центра" в рамках Недели международной торговли.

"В период с 1995 по 2022 год инвестиции Великобритании в Азербайджан превысили 84 миллиарда долларов США, что привело к общему объему прямых иностранных инвестиций в страну в размере 280 миллиардов долларов", - подчеркнул он.

Дербишир напомнил, что в 1994 году правительство Азербайджана подписало знаменитый "Контракт века" с bp, который заложил краеугольный камень прочного и процветающего двустороннего торгового и инвестиционного партнерства между Азербайджаном и Великобританией.

Директор также добавил, что в 2022 году годовой объем торговли между двумя странами составил 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, в то время как около 400 британских компаний активно работают в Азербайджане.

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