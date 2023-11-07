Великобритания ищет новые возможности для поддержки процесса восстановления на освобожденных территориях Азербайджана - минторг

БАКУ /Trend/ - Великобритания ищет новые возможности для поддержки процесса восстановления на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает во вторникTrend, об этом сказал директор по Азербайджану и ведущий специалист по энергетике в Восточной Европе и Центральной Азии министерства бизнеса и торговли Великобритании Джоэл Джон Дербишир в ходе вебинара "Азербайджан и Казахстан - откройте для себя два региональных центра" в рамках Недели международной торговли.

"В настоящее время Азербайджан осуществляет огромный национальный проект по восстановлению территорий, освобожденных от армянской оккупации в 2020 году. Независимые экономисты оценили стоимость этого процесса реконструкции в десятки миллиардов долларов США. Великобритания является крупнейшим партнером Азербайджана в процессе разминирования на этих территориях. Мы также рассматриваем другие возможности для участия в этом процессе", - подчеркнул он.

Дербишир добавил, что за последние годы несколько британских архитектурных и дизайнерских компаний выиграли крупные проекты в Азербайджане, и в настоящее время Великобритания использует дополнительные возможности в сфере цифрового строительства и современных методов строительства.

Он также отметил, что Азербайджан в настоящее время предпринимает огромные шаги по развитию своего сектора возобновляемой энергетики, в том числе на освобожденных территориях, и правительство Великобритании также оказывает большую поддержку в этом отношении.

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