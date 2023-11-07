В Азербайджане утвержден порядок расчета требуемой мощности для объектов строительства (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Утвержден Порядок расчета требуемой мощности для объектов строительства.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление принял Кабинет министров Азербайджана.

Расчет требуемой мощности производится в соответствии с назначением объекта строительства согласно требованиям настоящего Порядка, "Категориям надежности электроснабжения жилых, общественных зданий и объектов инженерно-коммуникационного обеспечения", "Правила монтажа электротехнических устройств" и нормативных документов по градостроительству и строительству. Мощность осветительных сетей в зонах общего пользования жилых зданий (в том числе лестничные клетки, вестибюли, технические этажи, подвалы, чердаки, коридоры), а также в жилых помещениях общежитий, утверждена в соответствии с подпунктом 6.3.3.15 постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики от 11 февраля 2020 года № 40 "Правила монтажа электротехнических устройств".

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