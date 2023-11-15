БАКУ /Trend/ - В 2024 году Азербайджан представит свой четвертый добровольный национальный отчет.

Как передает в среду Trend, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию "Устойчивое финансирование и инвестиции".

"В 2024 году Азербайджан представит свой четвертый добровольный национальный отчет. Замечу, что в мире не так уж много стран, которые представили, или готовы представить четвёртый отчет. Это означает, что правительство Азербайджана считает реализацию глобального проекта одной из своих важных задач, и я верю, что мы продолжим свою деятельность в данном направлении. Думаю, что на сегодняшнем форуме представители отдельных стран и международных организаций обменяются весьма детальными мнениями о достигнутых на сегодняшний день успехах в реализации Целей устойчивого развития, а также задачах, которые необходимо реализовать в будущем", - отметил он.

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