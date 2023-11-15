В ЗАО «AzerGold» состоялась встреча с победителем второго конкурса «Yüksəliş» Наргиз Балакишиевой (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Председатель правления Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» Закир Ибрагимов принял одного из победителей второго конкурса «Yüksəliş» («Восхождение») Наргиз Балакишиеву.

Председатель Правления ЗАО отметил важность конкурса с точки зрения создания банка кадрового резерва, состоящего из талантливых лиц, выявления и поддержки будущих руководителей с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими навыками.

На встрече З.Ибрагимов подробно рассказал победителю второго конкурса о деятельности ЗАО «AzerGold», своем личном опыте в области управления, отметив, что лица, претендующие на звание руководителя, должны постоянно работать над собой, совершенствовать свои знания и навыки. Было отмечено, что деловая хватка, ответственность, желание и умение рисковать, культура профессионального общения, эффективное распределение рабочего времени, правильная оценка людей, эффективное использование трудовых ресурсов, рациональность являются важными качествами профессионального и успешного менеджера. Председатель Правления ЗАО посоветовал победителю конкурса максимально воспользоваться продолжающейся программой наставничества проекта «Восхождение», чтобы приобрести все эти качества, заниматься в дальнейшем саморазвитием.

Напомнив, что в рамках программы наставничества в 2021 году совместно с победителем первого конкурса Назимом Новрузовым, а в 2022 году с победителем второго конкурса Али Ахмедовым были выполнены годовые планы личностного развития, З.Ибрагимов довел до внимания, что с победителями конкурса налажено достаточно продуктивное сотрудничество в области планирования карьеры, эффективного управления, этических принципов и профессиональных стандартов, антикризисного управления. Также было отмечено, что в соответствии с политикой, проводимой Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым по продвижению талантливой молодежи в сфере управления, Али Ахмедов был назначен советником в ЗАО «AzerGold», а Ильяс Исмаиллы – заместителем начальника отдела Стратегического планирования и управления проектами.

Напомним, что конкурс «Yüksəliş» был учрежден Распоряжением главы государства от 26 июля 2019 года.