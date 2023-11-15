Менее 10 банков в Азербайджане серьезно занимаются покрытием рисков, связанных с экологическими аспектами - ЦБ

БАКУ /Trend/ - На данный момент менее 10 банков, действующих в Азербайджане, серьезно занимаются покрытием рисков, связанных с экологическими, социальными и управленческими аспектами (ESG).

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана Тогрул Алиев в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

Он отметил, что согласно расчетам Всемирного банка, около 55 процентов кредитного портфеля банковского сектора Азербайджана сосредоточено в организациях, которые могут быть уязвимы из-за изменений климата.

"Центральным банком в июне-июле текущего года были проведены опросы среди представителей финансового сектора. В опросе участвовали 52 финансовых учреждения, что охватывает 95 процентов всех финансовых учреждений. Наша цель - изучить уровень осведомленности с точки зрения устойчивого развития и получить информацию о мерах, которые они планируют предпринять в этом направлении в будущем. На данный момент менее 10 банков, действующих в стране, серьезно включили в свою стратегию покрытие рисков, связанных с экологическими, социальными и управленческими аспектами (ESG). В других банках это пока находится на стадии планирования. Также есть ожидания от финансовых учреждений относительно определенных уступок в этой сфере. Центральный банк так же сосредоточен на этом вопросе и будет принимать меры в данном направлении", - сказал Тогрул Алиев.