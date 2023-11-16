Азербайджан приглашен представить инвестиционные возможности в Нью-Йорке

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приглашен представить инвестиционные возможности на научно-технической инвестиционной ярмарке UNVS, которая состоится в апреле следующего года в Нью-Йорке.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал помощник Генерального секретаря по вопросам экономического развития департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Навид Ханиф в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

Он отметил, что сейчас подходящий момент для сотрудничества между секторами и странами в целях мобилизации частных инвестиций для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

"Необходимо расширить масштабы частного финансирования и инвестиций в интересах устойчивого развития. Например, для достижения энергетического перехода на возобновляемые источники энергии ежегодно требуется 1,7 триллиона долларов США. Несмотря на некоторые улучшения, этот сектор привлекает лишь 544 миллиарда долларов в год, в основном в развитых странах. Мы можем увеличить приток ресурсов за счет более эффективного использования инновационных механизмов финансирования, таких как смешанное финансирование, для направления инвестиций в страны и секторы, где они наиболее необходимы. В то же время банки развития могут играть ключевую роль в привлечении дополнительного частного капитала для устойчивого развития. Для достижения этой цели важно, чтобы управление и отчетность о заданном воздействии со стороны частного бизнеса были согласованы и усилены.

Я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с проектами, реализуемыми Альянсом GSE, а также рассмотреть возможность применения их в вашем собственном бизнесе", - добавил он.

Отметим, что II Бакинский форум по устойчивому развитию направлен на укрепление обмена опытом и сотрудничества со странами региона и международными организациями в реализации Повестки дня ООН на период до 2030 года.

В мероприятии принимают участие высокопоставленные должностные лица из Европы и стран СНГ, представители ООН, международных финансовых и региональных организаций, государственные институты, представители гражданского общества и частного сектора, а также эксперты.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!