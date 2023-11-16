Развивающимся странам нужно от 4 до 6 трлн долларов для борьбы с изменением климата - Шамсия Мустафаева

БАКУ /Trend/ - Развивающимся странам нужно больше финансирования для борьбы с изменением климата.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала финансовый советник по
партнерству и развитию представительства резидента-координатора ООН
в Азербайджане Шамсия Мустафаева
в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.
"Развитые страны ежегодно выделяют 100 миллиардов долларов США, чтобы помочь развивающимся странам в борьбе с изменением климата, однако сейсас мы видим, что нам на самом деле для этого нужно от 4 до 6 триллионов долларов", - подчеркнула она.
Она отметила, что высокие проценты для этих стран могут привести к тяжелым условиям погашения долга.
"Развивающиеся страны отдают каждый доллар. Им придется заплатить в восемь раз больше для погашения долга," - добавила она.
Отметим, что II Бакинский форум по устойчивому развитию направлен на укрепление обмена опытом и сотрудничества со странами региона и международными организациями в реализации Повестки дня ООН на период до 2030 года.
В мероприятии принимают участие высокопоставленные должностные лица из Европы и стран СНГ, представители ООН, международных финансовых и региональных организаций, государственные институты, представители гражданского общества и частного сектора, а также эксперты.
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