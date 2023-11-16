Развивающимся странам нужно от 4 до 6 трлн долларов для борьбы с изменением климата - Шамсия Мустафаева

БАКУ /Trend/ - Развивающимся странам нужно больше финансирования для борьбы с изменением климата.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала финансовый советник по партнерству и развитию представительства резидента-координатора ООН в Азербайджане Шамсия Мустафаева

в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

"Развитые страны ежегодно выделяют 100 миллиардов долларов США, чтобы помочь развивающимся странам в борьбе с изменением климата, однако сейсас мы видим, что нам на самом деле для этого нужно от 4 до 6 триллионов долларов", - подчеркнула она.

Она отметила, что высокие проценты для этих стран могут привести к тяжелым условиям погашения долга.

"Развивающиеся страны отдают каждый доллар. Им придется заплатить в восемь раз больше для погашения долга," - добавила она.

Отметим, что II Бакинский форум по устойчивому развитию направлен на укрепление обмена опытом и сотрудничества со странами региона и международными организациями в реализации Повестки дня ООН на период до 2030 года.

В мероприятии принимают участие высокопоставленные должностные лица из Европы и стран СНГ, представители ООН, международных финансовых и региональных организаций, государственные институты, представители гражданского общества и частного сектора, а также эксперты.

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