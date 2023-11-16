В Алятской СЭЗ будет построен грузовой аэропорт (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В Алятской СЭЗ будет построен грузовой аэропорт.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Алятской СЭЗ Валех Алескеров в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

"Аэропорт начнет функционировать не позднее первого квартала 2026 года. На первом этапе его мощность составит 500 000 тонн в год, а при дальнейшем постепенном увеличении достигнет 1,1 триллиона тонн в год", - сказал он.

Алескеров также сообщил, что правительство Азербайджана зарезервировало более 7000 гектаров для дальнейшего расширения Алятской СЭЗ.

По его словам, крайне важную роль играет расположение Алятской СЭЗ на пересечении торговых коридоров.

Алескеров также особо отметил создание в СЭЗ благоприятных условий для инвесторов.

"Мы предоставляем инвесторам и бизнесу фискальные и нефискальные преимущества, такие как освобождение от НДС и налогов при экспорте и импорте из Алятской СЭЗ," - сказал он.

Отметим, что проведение II Бакинского форума по устойчивому развитию направлено на укрепление обмена опытом и сотрудничества со странами региона и международными организациями в реализации Повестки дня ООН на период до 2030 года.

В мероприятии принимают участие высокопоставленные должностные лица из Европы и стран СНГ, представители ООН, международных финансовых и региональных организаций, государственные институты, представители гражданского общества и частного сектора, а также эксперты.