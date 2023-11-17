Азербайджан и WindEurope обсудили перспективы местного производства ветроэнергетических установок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ассоциация WindEurope выразила готовность оказать содействие Азербайджану в расширении сотрудничества с европейскими компаниями в области развития потенциала ветроэнергетики.

Как передает в пятницу Trend, данный вопрос обсуждался в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с делегацией во главе с исполнительным директором ассоциации WindEurope Джайлсом Диксоном, которая состоялась в Баку.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества с ассоциацией в области ветроэнергетики, включая передачу электроэнергии, вырабатываемой в Каспийском регионе, в Европу по "Зеленому энергетическому коридору".

Стороны рассмотрели перспективы участия европейских компаний, входящих в ассоциацию, в качестве девелоперов или инвесторов в проектах, которые будут реализованы в Азербайджане. Также были изучены возможности производства ветроэнергетических установок в Азербайджане.

Министр проинформировал гостей о реформах и проектах, осуществляемых в энергетическом секторе Азербайджана, целях декарбонизации и работе, проводимой в рамках международного сотрудничества по увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе и экспорте страны.

Джайлс Диксон предоставил информацию о деятельности ассоциации. На фоне растущего спроса на электроэнергию в Европе была подчеркнута важность реализации "Зеленого энергетического коридора".

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