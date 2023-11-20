В Баку начался "Таможенный бизнес форум 2023" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, в Баку начался "Таможенный бизнес форум 2023", сообщает в понедельник Trend.

Основной целью форума, организованного для доведения до граждан и субъектов предпринимательства проектов, реализуемых таможенной службой в рамках осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым широкомасштабных экономических реформ в направлении устойчивого развития Азербайджана, является предоставление корпоративного отчета Комитета таможенного и делового сотрудничества, анонсирование предстоящих работ и призыв к субъектам предпринимательства активно участвовать в реализуемых проектах, а также создание бизнес-среды, где будут обсуждаться преимущества новых услуг.

Отметим, что на форуме состоится презентация реализуемых Государственным таможенным комитетом проектов "Модель развития таможни", "Транскаспийский таможенный транзитный портал", "Автоматизированная система анализа рисков на основе искусственного интеллекта", "Программа уполномоченного экономического оператора" и мобильного приложения "Smart-Bot".

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