Названа доля таможенных доходов в ненефтяной прибыли госбюджета Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Доля таможенных доходов составляет 35 процентов ненефтяной прибыли государственного бюджета Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов в ходе Таможенного бизнес форума 2023 (GBF23), проходящего в Баку.

По его словам, увеличение внешней торговли привело к увеличению таможенных поступлений в бюджет страны.

"Здесь уместно упомянуть гибкие, современные, прозрачные методы управления в деятельности таможенных органов. Особое место занимают масштабные меры, реализуемые благодаря совершенствованию таможенного контроля, облегчению торговли, ликвидации "теневой экономики", организации стабильных, автоматизированных и удовлетворяющих граждан услуг", - отметил он.

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