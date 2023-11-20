Повышение экспортного потенциала Азербайджана является одним из важных вопросов - замминистра

БАКУ /Trend/ - Одним из важных вопросов, стоящих перед экономикой Азербайджана, является повышение экспортного потенциала.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе Таможенного бизнес форума 2023 (GBF23), проходящего в Баку.

"В 2023 году по решению правительства расширены возможности использования специальной таможенной процедуры внутренней переработки. Согласно этой процедуре, импорт сырья для производства товаров, которые затем перерабатываются и экспортируются из нашей страны, освобождается от таможенных пошлин и налогов, в том числе НДС. Я хотел бы подчеркнуть значимость этого шага для финансовой поддержки отечественного производства. За 9 месяцев 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, под таможенную процедуру внутренней переработки было помещено продукции на сумму более 500 миллионов долларов США (рост в 1,5 раза). Таким образом, данный показатель еще раз подтверждает, что рассматриваемый механизм важен для развития обрабатывающей сферы и сферы услуг, особенно для расширения экспортной деятельности", - отметил он.

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