Шахин Багиров о возобновлении работы таможенного поста "Эйвазлы"

БАКУ /Trend/ - Возобновление работы таможенного поста "Эйвазлы", который расположен в освобожденном от оккупации Губадлинском районе, зависит от межстрановых торговых связей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.

"На таможенном посту "Эйвазлы" в настоящее время нет мобильности (движения). В будущем мы планируем увеличить возможности всех контрольно-пропускных пунктов, расположенных в Азербайджане, в соответствии с государственной политикой", - сказал он.

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