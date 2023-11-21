Проект ACE близится к завершению - bp

БАКУ /Trend/ - Проект ACE близится к завершению

Как передает во вторник Trend, об этом сказал вице-президент bp Колин Аллан на Технической конференции и выставке SPE в Баку.

"Проект ACE стоимостью 6 миллиарда долларов США - это следующий этап разработки огромного месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) на Каспии. Проект включает в себя новую морскую платформу и другие объекты с производственной мощностью до 100 тысяч баррелей в сутки", - подчеркнул он.

Он упомянул, что проект ACE будет способствовать обеспечению энергетической безопасности во всем регионе.

Аллан также добавил, что другим важным проектом для обеспечения надежных поставок является трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, пропускная способность которого составляет 4,3 миллиарда баррелей нефти, что включает и поставки из Казахстана и Туркменистана.

Отметим, что сегодня в Баку стартовала Каспийская техническая конференция SPE, которая продлится до 23 ноября и соберет глобальных лидеров индустрии и технических экспертов, чтобы поделиться перспективой на отрасль, а также рассмотреть уникальные вызовы и возможности, которые она представляет.

Учитывая ключевую роль Каспийского региона в формировании будущих динамик мировой энергетики, эта конференция, организованная при содействии Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), представит отобранную экспертами программу высокого уровня, панельные дискуссии относительно стоящих перед регионом ключевым вопросам, и даст уникальную возможность для нетворкинга с экспертами в области добычи нефти и газа.

Программа будет включать оценку текущей ситуации и предложит важные обсуждения для инвесторов, операторов, представителей сервисных компаний и государственных органов в регионе.

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