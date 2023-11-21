Азербайджан присоединился к меморандуму о создании платформы "зеленой" энергетики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Румыния, Грузия и Венгрия совместно с Болгарией и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) по созданию платформы "зеленой" энергетики.

Как передает во вторник Trend, об этом на своей странице в X сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"В Будапеште у нас состоялась плодотворная встреча по проекту "зеленого энергетического коридора" с участием 4 стран, Болгарии и ЕС. Мы договорились начать технико-экономическое обоснование сразу после тендера и провести встречу операторов систем передачи в декабре в Баку с целью создания совместного предприятия", - говорится в публикации.

Отметим, что основным рынком сбыта "зеленой" энергии из Азербайджана является Европа и уже имеется конкретный проект, в рамках которого будет осуществляться поставка энергии из возобновляемых источников.

Так, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу.

В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии.

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