Азербайджан очень хорошо позиционирован в области ВИЭ - SOCAR

БАКУ /Trend/ - Азербайджан очень хорошо позиционирован в области возобновляемой энергетики.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал советник вице-президента SOCAR Мустафа Гурбанлы во время Каспийской технической конференции SPE в Баку.

"Азербайджан очень хорошо позиционирован в области возобновляемой энергетики, но ключевой вопрос сейчас заключается в том, где мы находимся с точки зрения Азербайджана и SOCAR, как крупнейшей нефтегазовой компании. Правительство Азербайджана взяло на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов к 2030 году, а также сократить их на 40 процентов к 2050 году. Более того, Азербайджан также принял стратегическое решение увеличить производство возобновляемой энергии на 30 процентов к 2030 году. Это очень важное решение, принятое правительством Азербайджана, и SOCAR, как одна из крупнейших компаний в регионе, следует за темпами решения правительства Азербайджана", - отметил он.

По его словам, для достижения нынешних целей SOCAR фокусируется на трех основных направлениях.

"Первое - это декарбонизация. Мы реализуем комплексную программу декарбонизации во всех областях, где мы работаем, во всех наших операциях. Во-вторых, мы инвестируем в новые виды бизнеса. SOСAR сотрудничает с основными ведущими компаниями в области возобновляемых источников энергии и стремится создать новые бизнесы, такие как ветряные, солнечные, водородные, утилизация углерода. И, в-третьих - это организационные преобразования. Сейчас SOCAR находится в процессе перехода, меняя свою структуру и оптимизируя интегрированную систему управления. Это те направления, которые мы выбрали в своей стратегии: программы декарбонизации, инвестирование в возобновляемые источники энергии и водородную инфраструктуру, направленные на электрификацию и преобразовательные программы, а также все передовые технологии, которые помогут нам осуществить энергетический переход", - добавил он.

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