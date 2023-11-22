БАКУ /Trend/ - Предложено создать Международный исследовательский центр СПЕКА по устойчивому развитию "зеленой" экономики.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал ректор Азербайджанского государственного экономического университета, профессор Адалят Мурадов на Экономическом форуме СПЕКА 2023 в Баку.

"Предлагаю создать Международный исследовательский центр СПЕКА по устойчивому развитию "зеленой" экономики от Азербайджанского государственного экономического университета, который взял бы на себя координирующую функцию в этом процессе", - отметил профессор.

По его словам, необходимо думать о конкретных дополнительных действиях на следующие семь лет на субрегиональном уровне СПЕКА.

"Сегодня в Азербайджане активно развивается "зеленая" экономика. Города, восстанавливаемые на территориях, освобожденных от оккупации, строятся с использованием зеленых и умных концепций," - подчеркнул он.

Профессор добавил, что Азербайджан проводит трансформацию своей территории, пострадавшей от экоцида во время оккупации, в устойчивую экологическую зону для стимулирования зеленого роста.

Отметим, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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