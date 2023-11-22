Средний коридор - хороший пример сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном - минэкономики

БАКУ /Trend/ - Средний коридор - хороший пример сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

Об этом в среду сказал Trend Ержан Абиш, директор департамента международного экономического сотрудничества министерства национальной экономики Казахстана.

"Удобное расположение Казахстана и Азербайджана создает благоприятные условия для принятия решений, направленных на увеличение товарооборота и развитие сотрудничества. Это позволит обеим странам извлекать значительные выгоды", - отметил он.

Между Казахстаном и Азербайджаном существует значительный потенциал в секторах торговли, сельского хозяйства, промышленности и других отраслях. Есть хорошие перспективы для улучшения экономического взаимодействия, добавил Абиш.

Он отметил, что в 2022 году оборот между странами составил около 500 миллионов долларов, что свидетельствует о возможности увеличения этой цифры до 1 миллиарда долларов в будущем.

Представитель минэкономики также подчеркнул успешное развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.