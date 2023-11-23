Азербайджанская нефть подешевела​

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 22 ноября понизилась на 2,56 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 83,17 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 2,46 доллара (до 81,56 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,09 доллара, составив 64,34 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 22 ноября понизилась на 2,72 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 79,48 доллара за баррель.

Официальный курс на 23 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.

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