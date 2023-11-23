За последние 20 лет ВВП Азербайджана вырос в четыре раза - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - За последние 20 лет ВВП Азербайджана вырос в четыре раза, а доходы бюджета выросли более чем в 30 раз.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров на 18 заседании совета директоров СПЕКА.

По его словам, внешнеторговый оборот Азербайджана за этот срок вырос более чем в 10 раз.

"Нам удалось сократить наш прямой внешний долг, и сейчас он составляет около 10 процентов ВВП. Валютные резервы Азербайджана превышают наш прямой внешний долг в 10 раз. Мы создали очень позитивный инвестиционный климат не только для энергетики, но и для других секторов", - подчеркнул министр.

"Азербайджан вступил в новый этап стратегического развития на период 2020-2030 годов в постпандемический и постконфликтный периоды," - добавил Джаббаров.

Отметим, что специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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