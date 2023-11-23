Возведение мостов между Востоком и Западом должно стать одной из важнейших задач - Петер Сиярто

БАКУ /Trend/ - Возведение мостов между Востоком и Западом, создание безопасного транзитного маршрута между ЕС и Китаем должно стать одной из важнейших задач на предстоящие годы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на 18 заседании совета директоров СПЕКА.

"Я верю, что укрепление сотрудничества между государствами Центральной Азии является настоящим двигателем Европы", - подчеркнул министр.

По его словам, Венгрия заинтересована в сотрудничестве между Востоком и Западом.

"В этом контексте Центральная Азия играет важную роль моста между Востоком и Западом. Поэтому любая инициатива, способствующая укреплению роли Центральной Азии, и содействующая сотрудничеству между ее странами, заслуживает поддержки. Мы прддерживаем все усилия, направленные на достижение этой цели - сделать Центральную Азию мостом между Востоком и Западом", - добавил Сиярто.

Отметим, что специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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