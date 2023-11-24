Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в Нахчыване!

БАКУ/Trend/ - Банк Республика, один из ведущих банков страны, с целью улучшения социального благосостояния малообеспеченных семей продолжает поддержку граждан в рамках программы самозанятости.

Сотрудники банка встретились с малообеспеченными семьями, особо нуждающимися в социальной защите в Шарурском, Кенгерлинском, Бабекском, Джульфинском и Ордубадском районах, а также в городе Нахчыван и реализовали их желание открыть свой собственный бизнес.

Так, Банк исполнил желания граждан, желающих заняться предпринимательством и безвозмездно предоставил им все необходимое оборудование для открытия ателье, кузнечного цеха, сервиса по реставрации и ремонту шин, а также для производства мучных изделий, тем самым стимулировал их к началу предпринимательской деятельности.

Отметим, что в рамках проекта самозанятости Банк Республика до сих пор безвозмездно предоставил активы около 200 безработным, инвалидам, семьям шехидов и ветеранам войны в регионах страны, а также в Баку.

Эти меры осуществляются в рамках Меморандума о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана для оказания помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.