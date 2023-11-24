ВТБ (Азербайджан) запустил оформление онлайн-кредита с помощью цифровой подписи SİMA İmza

БАКУ /Trend/ - ВТБ (Азербайджан) запустил полностью дистанционное оформление кредитов наличными для розничных клиентов и микрокредитов для бизнеса с помощью усиленной цифровой подписи SİMA İmza.

Чтобы воспользоваться услугой как новым, так и действующим клиентам банка необходимо на официальном сайте ВТБ (Азербайджан) выбрать продукт кредит наличными или микрокредит, заполнить заявку на него, дождаться решения банка, пройти видеоидентификацию и подписать документы с помощью электронной подписи SİMA İmza. После получения решения по кредиту, средства на счет заемщика поступят автоматически. Получить усиленную электронную подпись клиент может с помощью мобильного приложения SİMA İmza.

ОАО ВТБ Азербайджан первый на рынке банк, запустивший удаленное кредитование бизнес клиентов, а также единственный банк осуществляющий выдачу потребительских кредитов как новым, так и действующим клиентам с использованием цифровой подписи SİMA İmza.

«Цифровизация линейки банковских продуктов является для нас одной из главнейших задач. Внедрение дистанционных сервисов снижает нагрузку на клиентов и банки, создавая основу для экономии времени и средств. Благодаря интеграции с SIMA İmza наши розничные и корпоративные клиенты получили доступ к заемным средствам в любое удобное для них время. При этом процесс оформления кредита абсолютно безопасный. Сегодня мы отмечаем высокую финансовую активность клиентов всех сегментов. По итогам 9 месяцев года объем выдачи потребительских кредитов населению вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%, а бизнес кредитов – на 23%. Мы рассчитываем, что этот тренд с учетом сезонного фактора и предстоящих новогодних праздников продлится до конца года, а новые возможности кредитования позволят нарастить наши показатели в этом направлении», – прокомментировал председатель правления ВТБ (Азербайджан) Игорь Окаев.

С помощью подписи SİMA İmza в ВТБ (Азербайджан) можно оформить потребительский кредит от 300 до 40 тыс. манатов на срок от 3 до 59 месяцев. При заполнении заявки с SİMA İmza действует дисконт до 1 п.п. Предпринимателям дистанционно доступны микрокредиты до 15 тыс. манатов сроком до 36 месяцев.

Подробную информацию об оформлении кредитов можно узнать на сайте банка www.vtb.az/ru или по номеру контактного центра 986. Узнать о получении и использовании цифровой подписи можно на сайте SİMA İmza или телефону 157.

Справочно:

SİMA İmza – усиленная цифровая подпись нового поколения, основанная на облачных технологиях, технологиях открытого ключа и распознавания лиц. Сервис используется гражданами Республики Азербайджан и индивидуальными предпринимателями. Электронная подпись является юридическим эквивалентном собственноручной подписи и основана на технологии распознавания лиц, поэтому человек не может подписаться с SİMA İmza от имени другого. SİMA İmza полностью соответствует законам страны «Об электронной подписи и электронном документе», «О биометрической информации» и постановлению Кабинета Министров «Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, связанных с электронной подписью и электронным документом в Азербайджанской Республике».