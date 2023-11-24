Очередная кешбек кампания от Azer Türk Bank

БАКУ/Trend/ - Государственный Azer Turk Bank начинает очередную акцию приуроченную к “atb friday”, по платежам, осуществляемым в стране, посредством систем бесконтактных платежей Google Pay и Apple Pay.

Так, с 24 ноября владельцы дебетовых и зарплатных карт нового поколения карт АТБ будут получать 5% кэшбэк при бесконтактных оплатах посредством Google Pay и Apple Pay в магазинах одежды и аксессуаров, электроники и развлекательных центрах.

Продолжительность акции – до 6 декабря 2023 года включительно.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.