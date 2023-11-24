В Azer Turk Bank потребительские кредиты от 11,5%

БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank запустил новую кампанию под названием «atb friday».

В рамках кампании по потребительским кредитам, выданным на срок до 24 месяцев, комиссия взиматься не будет.

Годовая процентная ставка по кредитам начинается от 11,5%.

Также годовая процентная ставка по кредитам, оформленным на 24, 36, 48 месяцев, составляет 13,5%, 14% и 15% соответственно.

Каждый, в зависимости от своего среднемесячного чистого дохода, может получить беззалоговый кредит в размере до 30 000 манат.

Заказать кредит онлайн можно через сайт Azer Turk Bank.

Кампания действительна в период с 24 ноября до 6 декабря текущего года.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.