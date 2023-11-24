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Состоялась торжественная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района (ФОТО) (ДОПОЛНЕНО)

Экономика Материалы 24 ноября 2023 18:01 (UTC +04:00)

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - 24 ноября состоялась торжественная церемония закладки фундамента освобожденного от оккупации села Солтанлы Джебраильского района, сообщает в пятницу Trend.

В церемонии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, а также жители села.

Генеральный план проекта села был разработан венгерским холдингом KESZ совместно с Главным государственным проектным институтом "Азермемарпроект" по заказу Государственного комитета Азербайджана по градостроительству.

Село расположено в непосредственной близости от стратегической автомобильной дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд.

В рамках обеспечения занятости населения генеральным планом предусмотрено строительство различных предприятий, цехов, ферм и складов с целью создания новых рабочих мест и развития экономики села.

Отметим, что в соответствии с планом восстановления на территории села предполагается обустроить жилые районы на площади 398.82 га, где, согласно прогнозам, будут проживать 1525 семей (6100 человек).

В рамках этого проекта предусмотрено строительство 496 частных домов и 4-5-этажных зданий на 1044 квартиры.

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