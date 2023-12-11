ASUS продолжает покорять сердца геймеров - новые уникальные игровые ноутбуки ROG и TUF Gaming

БАКУ /Trend/ - Являющийся одним из самых качественных и любимых производителей в мире гейминга ASUS продолжает радовать любителей игрового мира. Так, компания представила новые и уникальные игровые ноутбуки серий TUF и ROG, которые обеспечены современными видеокартами NVIDIA, обладающими технологиями .DLSS 3 и Reflex.

Видеокарты Nvidia RTX с технологиями DLSS 3 и Reflex в игровых ноутбуках ASUS

Игровые ноутбуки ASUS, обеспечены современными видеокартами NVIDIA, обладающими технологиями DLSS 3 и Reflex.

Deep Learning Super Sampling (DLSS 3) - эта технология использует искусственный интеллект для повышения частоты кадров при сохранении высокого качества изображения. При использовании DLSS 3 высокую частоту кадров можно получить в самых требовательных играх, таких как Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Portal with RTX, Portal: Prelude RTX.

В настоящее время свыше 360 современных игр поддерживают функцию NVIDIA DLSS, а DLSS 3 уже поддерживается примерно в 50 играх, и каждая включает в себя DLSS Super Resolution, Frame Generation и NVIDIA Reflex.

Технология Reflex включается в настройках игры и создана для улучшения отзывчивости управления, благодаря устранению буферизации между процессором и видеокартой. В соревновательном гейминге такой аспект особенно важен. Например, игрок в Counter-Strike 2 получает более легкое управление и прицеливание, что значительно повышает его шансы на победу. Reflex доступен в самых популярных соревновательных играх, всего вышло около 80 игр с поддержкой этой технологии.

Стоит отметить, что RTX видеокарты NVIDIA применяются и для ускорения искусственного интеллекта и трассировки лучей во всех популярных приложениях для работы с графикой, которых насчитывается на данный момент около 110. Они используют тензорные и RT-ядра видеокарт NVIDIA для увеличения производительности при использовании ИИ-инструментов и визуализации методом трассировки пути. Кстати, оптимизированные для работы и творчества драйверы NVIDIA Studio, которые обеспечивают максимальную стабильность и производительность при работе в приложениях, доступны для скачивания бесплатно на сайте или в приложении GeForce Experience.

А теперь к ноутбукам:

TUF Gaming A15\F15 - великолепное соотношение цены и особенностей

Одной из самых популярных серий является именно TUF Gaming. Ибо она всегда обеспечена самым современным “железом” и уникальными возможностями, которых нельзя встретить в других ноутбуках доступного ценового сегмента.

Данная серия ноутбуков подходит как для гейминга, так и для работы. Новинки 2023 года в этой серии A15 и F15 схожи по дизайну, но отличаются по начинке, F15 обеспечена процессором решения от Intel, а A15 - AMD. ASUS и тут подумал о своих пользователях, ибо как известно, предпочтения пользователей расходятся, некоторые предпочитают процессоры от AMD, а некоторые от Intel. Данные ноутбуки могут быть обеспечены мощными процессорами AMD и Intel, как Ryzen 9 7940HS, так и i9-13900H.

ASUS начинил данные модели игровых ноутбуков качественным дисплеем высокого разрешения QHD с частотой обновления 165 Гц и цветовым охватом в 100% DCI-P3, высокопроизводительными графическими процессорами вплоть до NVIDIA GeForce RTX 4070 термопакет которой достигает 140 ватт, набором современных интерфейсов, среди которых имеются HDMI 2.1, USB Type-C и USB-4 ревизии. Эти и другие передовые функции, как известно, вряд ли, можно встретить в других игровых ноутбуках доступного ценового сегмента.

Так, геймеры смогут играть в свои любимые игры в высоком качестве и с высокой частотой кадров даже не задумываясь о снижении графики. Если говорить о системе охлаждения, то она также на высочайшем уровне сохранит стабильную температуру ноутбука при длительных игровых сессиях.

Кроме этого, ASUS провел строгие тесты качества, в том числе по американскому военно-промышленному стандарту ML-STD-810H, и как итог, эти ноутбуки выделяются безупречной надежностью и стабильностью работы.

Новые монстры гейминга в доступном ценовом сегменте также обладают прочным корпусом, способным выдерживать повседневные воздействия не самого бережного обращения.

Так, обеспеченные всеми трендами, прекрасным дизайном и мощным корпусом ноутбуки TUF Gaming A15\F15 являются прекрасным выбором как по соотношению цены и качества, так и с точки зрения эффективности, мощных характеристик и уникальных особенностей.

ROG Zephyrus Duo 16 - изящность и мощь как одно целое

Другая новинка ASUS - ROG Zephyrus Duo 16 2023 года как своим красивейшим дизайном, так и с самыми последними и эффективными комплектующими заставит вас выбрать именно его. Ибо эта модель предлагает вам совершенно иной уровень взаимодействия с ноутбуком.

Ноутбук обеспечен дополнительным дисплеем ROG ScreenPad Plus™ диагональю 14,1 дюйма, который также поддерживает разрешение 4K. Оно позволяет пользователю запускать различные приложения, в результате чего можно навсегда забыть о необходимости сворачивать игровое окно для выполнения других задач. Возможности операционной системы Windows 11, которым обеспечен ноутбук, позволяют легко переключаться между приложениями и удобно размещать окна в зависимости от текущих приоритетов. А это, в свою очередь, позволит выполнять одновременно несколько задач.

Так, геймер может запустить параллельно другие приложения на дополнительном дисплее и при этом продолжать играть. Возможность управлять программами голосового чата, просмотра мэпов (карт), характеристик и данных игроков на втором дисплее обеспечит вам удобство и больше не придется сворачивать игру для выполнения всех этих задач.

При открывании крышки ноутбука дополнительный экран автоматически приподнимается под небольшим углом к клавиатуре и смещается по направлению к основному дисплею, образуя единое рабочее пространство. Кроме этого, после открытия дополнительного экрана задействуется аэродинамическая система ROG AAS Plus 2.0. Так, пространство между дополнительным экраном и ноутбуком служит улучшенной на 30% циркуляции воздушных потоков внутри корпуса по сравнению с обычными ноутбуками. Вы можете быть уверены, что эффективная система охлаждения ROG Zephyrus Duo 16 обеспечит вас стабильной производительностью даже при продолжительной игре или исполнении сложных задач. Кроме этого, благодаря использованию высокоэффективного термоинтерфейса на основе жидкого металла увеличена и максимальная тепловая мощность процессора.

Превосходные скоростные характеристики основного 16-дюймового дисплея ROG Nebula HDR формата 16:10 с разрешением QHD делают его идеально подходящим для самых динамичных игр: частота обновления достигает 240 Гц, а время отклика составляет всего 3 мс.

Превосходную производительность ноутбука ROG Zephyrus Duo 16 обеспечивает мощная аппаратная комплектация, в максимальной версии включающая процессор AMD Ryzen™ 9 7945HX и видеокарту для ноутбуков NVIDIA® GeForce RTX™ 4090. С такими комплектующими у вас абсолютно не будет сложностей в исполнении каких-либо задач. Ибо и процессор и видеокарта являются одними из самых мощнейших на текущий момент. Процессор легко справится со сложными задачами, а видеокарта обеспечит высокую частоту кадров в современных играх или приложениях.

Прекрасный дизайн, функция дополнительного дисплея, а также максимальная производительность ROG Zephyrus Duo 16 совмещены в одно единое.

Мечта геймера - ROG Strix SCAR 16\18 - мощнейшая производительность с отличным охлаждением

Мощная производительность и качественно реализованная система охлаждения ноутбуков ROG Strix SCAR 2023-го года позволят вам раскрыть в полной мере потенциал современного железа.

Как известно, процессор и видеокарта являются важнейшими комплектующими для геймеров при выборе ноутбука, и ноутбукам серии Strix SCAR есть что предложить! Эти ноутбуки создаются на базе новейших процессоров Intel и видеокарт NVIDIA. Процессор Intel® Core™ i9-13980HX (24 ядра и 32 потока) и видеокарта для ноутбуков NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 с термопакетом до 175 Вт обеспечивают высокую производительность. А если сложить термопакет центрального и графического процессоров в этих ноутбуках, то показатель достигнет 240 Вт (с технологией Dynamic Boost и пользовательскими настройками в высокопроизводительном режиме). Благодаря видеокарте NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 пользователям доступны самые требовательные современные игры с максимальными настройками графики, например, Cyberpunk 2077.

Наряду с комплектующими геймеру необходим и хороший дисплей с высокой частотой обновления. Ноутбуки Strix SCAR оснащены экранами диагональю 16 или 18 дюймов. Каждая модель серии предлагает конфигурацию с впечатляющим дисплеем ROG Nebula с соотношением сторон 16:10, разрешением до QHD и частотой обновления до 240 Гц.

Даже в самые напряженные игровые моменты эффективное охлаждение и стабильность системы обеспечивает усовершенствованная система охлаждения ROG Intelligent Cooling. Она включает в себя фирменный трехвентиляторный термомодуль, а также радиатор увеличенного размера во всю ширину корпуса. За счёт этого увеличения площадь поверхности для рассеивания тепла выросла на 92,23%, а вентиляционные выходы вдоль всего корпуса помогают эффективному отводу тепла. Также ноутбуки серии Strix SCAR оснащены семью тепловыми трубками, а жидкометаллический термоинтерфейс Thermal Grizzly Conductonaut Extreme теперь используется и для центрального, и для графического процессора, увеличивая их производительность до ранее недостижимых значений.

Универсальный ROG Zephyrus M16 - низкий вес и габариты при мощной производительности

Другим уникальным предложением в своем сегменте от ASUS является ROG Zephyrus M16. Ноутбук обладает мощной конфигурацией, которая может включать в себя процессор Intel Core i9-13900H и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090.

Как всем известно, максимальные комплектующие заставляют железо быть как тяжелым в весе, так и грубым по дизайну. Однако ROG Zephyrus M16 и тут удивляет своим тонким и легким форматом .Ноутбук обладает удивительной толщиной корпуса - всего 19,9 мм, а вес составляет 2,1 кг.

Сохранив свою тонкость и легкость в весе, он получил усовершенствованную систему охлаждения с тремя вентиляторами и радиатором во всю ширину корпуса, которая помогает еще эффективнее охлаждать ключевые компоненты. Примечательно, что семь тепловых трубок, проложенных в корпусе ноутбука, охлаждают не только процессор и видеокарту, но ещё и элементы их систем питания. Благодаря этому обеспечивается надежная и стабильная работа всего устройства в долгосрочной перспективе.

16-дюймовый дисплей ROG Nebula HDR с мини-светодиодной подсветкой имеет разрешение QHD+ (2K). Дисплей поддерживает адаптивную синхронизацию Adaptive-Sync. При этом частота обновления в 240 гц и время отклика в 3 мс обеспечат вам высококачественное изображение и прекрасный игровой процесс. Ноутбук, кроме запуска игр, идеально подходит как для профессиональных графических приложений, так и для работы с мультимедийным контентом, благодаря широкому цветовому охвату дисплея, сертифицированному PANTONE® Validated и технологией Dolby Vision®. Кстати, его экран можно раскрыть на полные 180 градусов, что позволит найти дополнительные сценарии использования ноутбука в нестандартных условиях.

Нельзя не отметить необычный дизайн ноутбука! В двух моделях ROG Zephyrus M16 (GU604VY-NM044X и GU604VY-NM040X) в качестве стильного штриха в крышку дисплея встроен матричный дисплей ROG AniMe Matrix™, состоящий из множества миниатюрных светодиодов (18710 точек, 1711 светодиодов). Этот дисплей можно настроить на отображение текстовых сообщений и системных извещений, визуальное сопровождение воспроизводимого аудиосигнала или показ любой пользовательской анимации. Это классный способ, чтобы выразить индивидуальность владельца ноутбука!

Ультратонкий, великолепный по дизайну, один из лучших по мощи Zephyrus M16 заставит вас ощутить универсальность.

И в заключении, хотим рассказать вам, что ASUS проводит акцию "ROG Holidays", которая продолжится до 31 декабря 2023 года на территориях Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Молдовы, Грузии, на сайте по адресу rog.events.

В течение двух месяцев, в магазинах-партнерах, покупатели игровых устройств RepublicofGamers (ROG), получат бонусы на аккаунт Steam в эквиваленте до $50 и 2000 points в программе ROG Elite.

В акции участвуют материнские платы, видеокарты, ноутбуки, роутеры, мониторы, игровые аксессуары и портативная консоль ROG Ally. Подробности на сайте: https://rog.events/holidays.