БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден регламент Координационного совета по транспорту.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил представитель министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Алиш Исмаилов в ходе проходящей в Баку международной конференции "Транспортное планирование и моделирование транспортных потоков".

"В 2023 году в соответствии с постановлением Президента Азербайджанской Республики был создан Координационный совет по транспорту. Целью его создания является обеспечение согласованной деятельности различных видов транспорта и мобильности населения (развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, координация и совершенствование деятельности в области дорожного движения, безопасности и регулирования). Недавно был утвержден регламент Координационного совета по транспорту, и впредь указанные транспортные вопросы будут рассматриваться в совете", - сказал он.

По его словам, помимо министерства цифрового развития и транспорта в состав Координационного совета по транспорту также входят представители министерства внутренних дел, министерства окружающей среды и природных ресурсов, Государственного комитета по краеведению, архитектуре, Исполнительной власти города Баку, Государственного дорожного агентства, Агентства наземного транспорта Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Бакинский метрополитен".

"Председателем совета является министр цифрового развития и транспорта", - добавил он.

Отметим, что международная конференция "Транспортное планирование и моделирование транспортных потоков" пройдет 6-7 декабря.

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