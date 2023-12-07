Азербайджан и Великобритания подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Великобритания подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

Как сообщает в четверг Trend, эксклюзивный стратегический договор подписан между Азербайджанской группой компаний “Bridge” и британской компанией “Concrete Canvas Limited” в рамках 6-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как сказал в четверг Trend исполнительный директор Bridge Фарид Искандеров, данный договор поможет компании оказывать услуги в сферах сельского хозяйства, инфраструктурных проектов, а также хранения водных ресурсов и борьбы с потерей водных ресурсов.

"Ценность водных ресурсов как для нашей компании, так и для Азербайджана в целом имеет большое значение. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своих выступлениях подчеркивает важность хранения водных ресурсов и борьбы с их потерей", - отметил он.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

На встрече обсуждалось сотрудничество между двумя странами в деловой сфере, областях энергетического перехода, здравоохранения, инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, цифровой экономики и других сферах.

Сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.

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