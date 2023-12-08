В Азербайджане будет создана Палата оценщиков (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана Палата оценщиков.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об оценочной деятельности" (третье чтение), который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, Палата оценщиков является некоммерческим юридическим лицом, созданным на основе обязательного членства оценщиков и осуществляющим свою деятельность на основе принципа самоуправления.

Лица, не являющиеся членами Оценочной палаты, не могут заниматься оценочной деятельностью на территории Азербайджанской Республики.

Деятельность Оценочной палаты регулируется настоящим законом, а также законом Азербайджанской Республики "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)" и Уставом Оценочной палаты.

Палата оценщиков осуществляет следующие функции:

- вносит предложения по совершенствованию законодательства об оценочной деятельности;

- утверждает подходы и методы оценки;

- принимает в члены или прекращает членство в Палате оценщиков в соответствии с требованиями настоящего закона, определяет размер членского взноса и порядок его уплаты;

- утверждает правила этического поведения оценщика и контролирует соблюдение его членами требований настоящих правил;

- принимает меры по организации дополнительного образования оценщиков;

- представляет интересы своих членов в отношениях с государственными органами (учреждениями) и органами местного самоуправления, а также международными профессиональными объединениями оценщиков;

- защищает права и законные интересы своих членов;

- ведет отдельно реестр своих нынешних и бывших членов и размещает на официальной странице в интернете информацию о каждом члене, включая имя, фамилию, отчество, стаж работы, образование, наличие квалификационного сертификата и страхового свидетельства профессиональной ответственности оценщика, а также информацию о страховщике;

- рассматривает обращения заказчиков и других лиц относительно деятельности своих членов;

- налагает дисциплинарные взыскания на своих членов в порядке, установленном настоящим законом;

- организует информационное и методическое обеспечение своих членов;

- один раз в год не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, размещает информацию о своей деятельности и деятельности своих членов на своей официальной странице в интернете.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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