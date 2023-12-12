Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 11 декабря повысилась на 0,01 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 80,22 доллара за баррель, сообщает во вторникTrend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,01 доллара (до 78,81 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась на 0,24 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 59,41 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 11 декабря повысилась на 1,51 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 75,95 доллара за баррель.

Официальный курс на 12 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.

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