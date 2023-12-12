Надеемся, что послание о сохранении цели 1,5 градуса будет также услышано на COP29 в Азербайджане - представитель Фиджи

ДУБАЙ /Trend/ - Надеемся, что послание о сохранении цели 1,5 градуса будет также услышано на COP29 в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам представитель Фиджи Аменатаве Вакасаувака Яуволи в кулуарах конференции COP28 в Дубае (ОАЭ).

"Настала очередь восточноевропейских стран-членов принять COP. Мы очень рады, что конференцию проведет Азербайджан. Это прекрасная страна, и я надеюсь, что на COP29 мы донесем послание о сохранении целевого показателя в 1,5 градуса. Мы, развивающиеся страны, надеемся получить поддержку со стороны развитых стран в борьбе с изменением климата. И мы хотим, чтобы это послание было донесено на COP29 в Азербайджане", - отметил он.

Яуволи упомянул о важности договоренности относительно поэтапного отказа от ископаемого топлива.

"Также мы стремимся утроить производство возобновляемой энергии для смягчения последствий изменения климата. Мы надеемся, что примем ключевые меры в плане финансирования, которые поддержат развивающиеся страны.

Мы привержены полностью осуществить Парижское соглашение, и считаем, что стороны также должны последовать нашему примеру, независимо от того, является ли оно юридически обязательным или нет. Это глобальная проблема, глобальный вызов, который требует глобальных решений. Мы не можем действовать в одиночку. Эту проблему создали другие страны. Поэтому им нужно сесть за стол переговоров. Нам необходимо обсудить, как мы можем двигаться вперед", - добавил он.

Отметим, что Восточноевропейская региональная группа выбрала Азербайджан для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) о чем было официально объявлено 11 декабря в рамках конференции COP28 в Дубае. Проведение COP29 в Азербайджане запланировано на ноябрь 2024 года.

Напомним, что помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала примеру Армении и также сняла свою кандидатуру.

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