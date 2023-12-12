Глава минсельхоза Азербайджана назвал посевную площадь на освобожденных территориях

БАКУ/Trend/ - Согласно снимкам, сделанных из космоса, суммарная потенциальная посевная площадь на освобожденных от оккупации территориях составляет около 160 тысяч гектаров.

Как передает во вторник Trend, об этом журналистам сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.

"Предстоит изучение состава почвы. В настоящее время земельные реформы посевных участков на освобожденных от оккупации территориях находятся на последней стадии", - подчеркнул он.

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