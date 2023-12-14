AccessBank и Global Climate Partnership Fund запускают новаторскую инициативу «зеленой экономики» в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - AccessBank, являющийся лидером в сфере финансирования микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) в Азербайджане, и Global Climate Partnership Fund S.A. (под ответственностью ResponsAbility Investments AG) подписали кредитное соглашение на сумму 8,5 млн в манатном.

В соответствии с соглашением, средства кредита будут направлены на содействие финансированию проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике предприятий ММСП в Азербайджане. Пятилетняя программа предоставляет техническую помощь и консультативную поддержку, спонсируемую GCPF, которая будет направлена на развитие возможностей «зеленого кредитования» AccessBank-ом и позволит направить кредитные средства на «зеленые проекты» в Азербайджане.

«Мы рады объявить о новаторском шаге AccessBank в Азербайджане и обеспечить первый заем от Global Climate Partnership Fund S.A. Эта веха отражает нашу приверженность устойчивому финансированию, что позволяет нам еще больше расширять возможности зеленых инициатив и повышать экологическую устойчивость в Азербайджане», – заявил председатель правления AccessBank Давид Циклаури.

«Соответственность Азербайджана ускорению трансформации «зеленой экономики» привела к запуску нескольких реформ в области климатической политики, которые, как ожидается, будут способствовать продвижению страны по пути декарбонизации и диверсификации экономики. Новаторское видение AccessBank и его стремление к масштабированию климатически благоприятных кредитных решений произвели на нас впечатление с самой первой встречи. Сильная позиция банка в сегментах ММСБ обеспечивает уникальную платформу для стимулирования инвестиций в возобновляемую энергетику и энергоэффективность по всему Азербайджану. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить индивидуальные консультации и техническую помощь со стороны GCPF в поддержку пути «зеленого кредитования» банка», — заявил Дaид Диас Формидони, руководитель департамента инвестиций в финансовые учреждения и климатического финансирования responsAbility Investments AG.

Основываясь на этом видении, сотрудничество AccessBank с Фондом глобального климатического партнерства (GCPF) играет решающую роль. GCPF, управляемый responsAbility Investments AG, представляет собой фонд со штаб-квартирой в Люксембурге, созданный в 2009 году такими организациями, как Федеральное министерство окружающей среды Германии, KfW Entwicklungsbank и Международная финансовая корпорация. Являясь ведущим партнерством государственного и частного секторов, GCPF занимается смягчением последствий изменения климата на создающихся и развивающихся рынках путем финансирования проектов, направленных на повышение энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Фонд конкретно нацелен на инициативы, которые не только обещают значительную экономию энергии, но и направлены на сокращение прогнозируемых выбросов парниковых газов как минимум на 20%.

Являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, AccessBank предоставляет свои услуги мелким и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 32 филиала, 14 из которых находятся в Баку, 18 – в регионах и продолжает предоставлять доступные варианты финансирования для ММСБ.

Для получения более подробной информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 г, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис Банка находится по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.