Apple Pay уже доступен в ТуранБанке – кэшбэк 5 AZN за первый платеж!

БАКУ /Trend/ - Владельцы карт Visa ТуранБанк теперь могут полностью безопасно совершать платежи через Apple Pay . С сегодняшнего дня пользователи Apple Pay смогут платить, не передавая свою платежную карту другому человеку, не прикасаясь к кнопкам POS-терминала и не нуждаясь в наличных. Безопасность каждой операции обеспечивают инновационные технологии iPhone.

Для совершения оплаты покупателю достаточно поднести свой iPhone или Apple Watch к POS-терминалу. Каждая транзакция, совершаемая через Apple Pay, надежно защищена, поскольку пользователь должен подтвердить ее с помощью Face ID, Touch ID или пароля устройства. С Apple Pay можно совершать платежи в любом маркете, в аптеке, такси, кафе, ресторане, в разных магазинах и во многих других местах с табличкой бесконтактной оплаты, без необходимости регистрироваться и заполнять длинные информационные формы.

Активировать карту Visa TuranBank в Apple Pay очень просто. Для добавления кредитной или дебетовой карты ТуранБанк просто войдите в приложение ТуранБанк, выберите карту и нажмите кнопку «Add to wallet», и примите условия использования. С момента добавления карты к устройству iPhone, Apple Watch, iPad или Mac клиент может использовать Apple Pay на этом устройстве. Также клиенты могут легко и быстро совершать покупки через Apple Pay в приложениях, загруженных на устройства iPhone, iPad и Mac, или на сайтах, открытых в веб-браузерах Safari. Отметим, что ТуранБанк, запустил акцию для новых пользователей платежной системы Apple Pay. Таким образом, владельцы карт Visa ТуранБанк, подключенные к сервису Apple Pay, получат кэшбэк в размере 5 AZN при первой оплате. Отметим что, минимальная сумма оплаты дожно составлять 10 азн. Акция охватывает даты с 7 декабря 2023 г. по 7 января 2024 г. После этого пользователи Apple Pay смогут продолжать пользоваться кэшбэком и скидками, предлагаемыми ТуранБанк. Безопасность и конфиденциальность — ключевые преимущества Apple Pay. Информация о кредитной или дебетовой карте, которую вы добавляете в Apple Pay, не хранится на вашем устройстве или на серверах Apple. Вместо этого карта шифруется уникальным регистрационным номером устройства и надежно хранится на сертифицированном чипе Secure Element вашего устройства, который соответствует высоким отраслевым стандартам. Дополнительную информацию об Apple Pay можно найти по адресу https://www.apple.com/apple-pay/

Работая с 1992 года, ТуранБанк обслуживает частных и корпоративных клиентов через 21 точку продаж. Банк, осуществляющий постоянные меры по дальнейшему расширению филиальной сети, продолжит работу в направлении открытия новых филиалов и отделений в городах и регионах. Подробную информацию о продуктах и услугах, предлагаемых ТуранБанк, вы можете получить, позвонив в Информационный центр по телефону (012) 935, посетив официальный сайт ТуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

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