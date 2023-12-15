Назван профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В январе - сентябре 2023 года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 6,7 миллиарда долларов США.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"Согласно результатам 9 месяцев текущего года профицит текущих операций составил 6,7 миллиарда долларов США, что составляет 12,5 процента ВВП", - отметил он.

По его словам, профицит по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 62,3 процента, что связано со снижением цен на нефть и газ на международных рынках.

"Если в прошлом году цена на реализованную нефть Азербайджана составляла 107 доллара за баррель, то за девять месяцев текущего года она составляла 83 доллара", - добавил Насиров.

При этом он подчеркнул, что изменения цен на нефть и газ повлияли на все страны.

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