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AZPROMO избрано региональным директором Всемирной ассоциации агентств по продвижению инвестиций

Экономика Материалы 15 декабря 2023 12:36 (UTC +04:00)
AZPROMO избрано региональным директором Всемирной ассоциации агентств по продвижению инвестиций

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) избрано региональным директором по Центральной Азии Всемирной ассоциации агентств по продвижению инвестиций (WAIPA).

Как передает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал заместитель исполнительного директора AZPROMO Зохраб Гадиров.

«AZPROMO было представлено на выборах Управляющего комитета WAIPA, прошедших в Нью-Дели, агентство в третий раз было избрано региональным директором Ассоциации по Центральной Азии», - сказал он.

По его словам, по другим результатам «Invest India» была избрана президентом WAIPA, а «Switzerland Global Enterprise» и Кувейтская организация по содействию прямым инвестициям были избраны вице-президентами ассоциации.

«Возвращение AZPROMO в состав Управляющего комитета позволит агентству участвовать в принятии стратегических решений WAIPA, включая приобретение и обмен лучшим международным опытом в сфере привлечения инвестиций, а также определение планов проведения совместных семинаров и тренингов в этом направлении», - сказал он

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