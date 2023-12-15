AZPROMO избрано региональным директором Всемирной ассоциации агентств по продвижению инвестиций

БАКУ/Trend/ - Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) избрано региональным директором по Центральной Азии Всемирной ассоциации агентств по продвижению инвестиций (WAIPA).

Как передает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал заместитель исполнительного директора AZPROMO Зохраб Гадиров.



«AZPROMO было представлено на выборах Управляющего комитета WAIPA, прошедших в Нью-Дели, агентство в третий раз было избрано региональным директором Ассоциации по Центральной Азии», - сказал он.

По его словам, по другим результатам «Invest India» была избрана президентом WAIPA, а «Switzerland Global Enterprise» и Кувейтская организация по содействию прямым инвестициям были избраны вице-президентами ассоциации.



«Возвращение AZPROMO в состав Управляющего комитета позволит агентству участвовать в принятии стратегических решений WAIPA, включая приобретение и обмен лучшим международным опытом в сфере привлечения инвестиций, а также определение планов проведения совместных семинаров и тренингов в этом направлении», - сказал он

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