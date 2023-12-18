БАКУ/Trend/ - В рамках «Цифрового двойника» в Баку смоделировано более 20 проектов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации «Программа трансформации мобильности в Азербайджане».

«Создан «цифровой двойник» города Баку. На базе «цифрового двойника» осуществляется планирование новейших инфраструктурных проектов, оптимизация регулярных маршрутных линий. Всего на сегодняшний день на «цифровом двойнике» смоделировано более 20 проектов, имеющих серьезный инвестиционный потенциал и получены научно обоснованные результаты. Определены 6 наиболее эффективных проектов, и в ближайшее время начнется их реализация», - сказал он.

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