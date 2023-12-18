Сотрудничество с арабскими компаниями позволит Азербайджану существенно увеличить производство "зеленой" энергии - депутат

БАКУ /Trend/ - Реализация контрактов, подписанных между Азербайджаном и арабскими компаниями позволит значительно увеличить производство "зеленой" энергии в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Фатма Йылдырым на мероприятии, посвященном Всемирному дню арабского языка.

"Реализация контрактов, подписанных между организациями Азербайджана и арабскими компаниями, позволит значительно увеличить производство "зеленой" энергии из возобновляемых источников по всему Азербайджану", - отметила она.

По ее словам, арабские компании играют особую роль в инвестировании в экономику Азербайджана.

"Одним из примеров такого сотрудничества является договор между министерством энергетики Азербайджана и компаниями ACWA Power из Саудовской Аравии и Masdar из ОАЭ, заключенный в январе 2020 года. ACWA Power участвовала в реализации проектов, связанных со строительством ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт, в то время как компания Masdar участвовала в строительстве солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт в Азербайджане", - добавила она.

Фатма Йылдырым также упомянула, что ряд арабских компаний заинтересован в инвестировании в реализацию проектов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

"Участие компаний, принадлежащих арабским государствам, в восстановлении наших освобожденных территорий является важным фактором дальнейшего укрепления нашей дружбы", - подчеркнула она.

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