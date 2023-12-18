Последняя возможность уходящего года от AccessBank – скидка до 3% годовых на ставку по наличному кредиту

БАКУ/Trend/ - AccessBank – ваш местный европейский банк, представляет своим клиентам последнюю возможность уходящего года. В рамках кампании, организованной накануне нового года, клиентам, обращающимся за наличным кредитом, предоставляется скидка до 3% годовых на ставку по наличному кредиту в зависимости от суммы кредита и процентной ставки.

Кампания распространяется на потребительские кредиты в размере до 40.000 AZN со сроком до 48 месяцев, при условии, что минимальная годовая ставка наличного кредита составляет не менее 10%. Минимальная процентная ставка по наличному кредиту составляет 10%, а максимальная – 21%.

Кампания действует до 31.12.2023 года.

Для дополнительной информации по наличному кредиту, пройдите по ссылке: https://www.accessbank.az/az/private/loans/

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 32-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 18 – в регионах и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт www.accessbank.az и страницы банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.