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Все говорят об этой кампании – кредит под 9,9% годовых!

Экономика Материалы 19 декабря 2023 11:17 (UTC +04:00)
Все говорят об этой кампании – кредит под 9,9% годовых!

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БАКУ/Trend/ - Выгодная кредитная кампания Yelo Bank, которая продолжается уже несколько лет, вызвала большой интерес. Так, Банк предлагает кредит наличными сроком на 12 месяцев под 9,9% годовых для тех, кто хочет реализовать свои планы перед праздниками. Кредит имеет и преимущества:

* Сумма кредита - до 50 000 AZN

* Срок кредитования - до 59 месяцев

* Комиссия - всего 0,5%

* Оформление: возможно как онлайн, так и в филиале Банка.

Воспользуйтесь этой кампанией, чтобы дать своим отложенным мечтам второй шанс. Оформить кредит можно обратившись в любой филиал Yelo Bank, через сайт yelo.az или приложение Yelo, а также позвонив по номеру 981: https://bit.ly/onlinekrdt

Вас интересует кредит наличными? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

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