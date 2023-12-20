Фонд “Red Hearts” отметил своё трёхлетие

БАКУ /Trend/ - Фонд “Red Hearts”, всегда находившийся на переднем плане благотворительных инициатив, автор значимых проектов для общества, охватывающих все регионы страны и обеспечивающий материальную и моральную поддержку тысячам людей, официально отметил свои три года работы. Недавно Фондом было проведено мероприятие под названием «Ты - Сердце», чтобы отметить это знаменательное событие.

Президент Фонда, Севда Хагвердиева, выступила с речью на открытии мероприятия в котором участвовали представители Капитал Банка, доноры, коллеги и благодетели. Она представила участникам отчёт о деятельности Фонда в течение 2023 года, подчеркнув направления и достижения. Активным членам Фонда были вручены особые благодарственные сертификаты за поддержку в различных проектах, осуществленных в течение года. Кроме того, донорам, щедро поддерживающим и постоянно способствующим расширению деятельности организации, были вручены плакетки.

За три года Фонд провёл различные социальные проекты, сосредоточенные на трёх основных направлениях: общество, окружающая среда и поддержка животных. Среди этих инициатив были семинары и мастер-классы в детских домах и приютах, акции помощи малоимущим семьям, программы образовательных стипендий, информационные проекты по здоровью, массовые посадки деревьев в регионах, уборка побережий и акции поддержки приютов для животных.

В 2023 году Фонд “Red Hearts” получил пожертвования на сумму 14 893,53 тысячи манат от 31 430 благодетелей. При участии 242 добровольцев собранные средства были направлены 4 023 получателям в виде пожертвований."

“Red Hearts” был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.