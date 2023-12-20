При поддержке банка ABB состоялась выставка-ярмарка «Безграничные таланты»

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Агентства DOST, Бакинского Государственного Университета, UNICEF Azerbaijan и Ассоциации Банков Азербайджана в БГУ прошла выставка-ярмарка поделок творческих молодых людей с ограниченными физическими возможностями. Мероприятие было организовано под лозунгом «Безграниченные таланты».

Банк АВВ, придерживаясь целей устойчивого развития, предоставил партнерскую помощь этому полезному мероприятию, способствующему реализации равных возможностей и инклюзивности.

В рамках выставки-ярмарки состоялась встреча с участием представителей-организаторов и партнеров. На встрече была представлена ​​информация о целях проекта. Основная цель - дать возможность молодым людям с физическими ограничениями раскрыть свои таланты и увеличить их заинтересованность в программах личностного развития.

На выставке были представлены работы молодых талантов, обучавшихся в различных образовательных учреждениях, включая профессиональные школы, реабилитационные центры Министерства труда и социальной защиты населения. На мероприятии также выступил инклюзивный танцевальный «DanceAbility Azerbaijan». Некоторые молодые люди поделились своими историями успеха. В рамках мероприятия были организованы конкурсы ремесел и стартапов на основе инновационных идей, а также другие инициативы, направленные на поддержку социальной активности молодежи с ограниченными физическими возможностями.

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