Счетная палата обнародовала недочеты, выявленные в министерстве культуры и Агентстве кино (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:13)

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана обнародовала недочеты, выявленные в министерстве культуры и Агентстве кино.

Как сообщили Trend в Счетной палате, аудит был направлен на оценку использования министерством культуры и Агентством кино средств, выделяемых из государственного бюджета на создание фильмов по государственному заказу и проведение мероприятий в сфере кино, а также на оценку соответствия правовым актам управления государственными средствами и другим государственным имуществом киностудиями в 2022 году и период до 1 августа 2023 года.

Аудит также был проведен в киностудиях "Азербайджанфильм" имени Дж.Джаббарлы, "Салнаме", "Filming Azerbaijan", Государственном фонде кино Азербайджана. В общей сложности аудит охватил средства в размере 10,7 млн манатов. Было установлено, что меры по результатам предыдущего контрольного мероприятия не были реализованы и не были устранены недостатки. При текущем аудите также отмечены резкие различия между спросом на государственные средства и показателями исполнения. Хотя участие частных студий в производстве фильмов изначально не прогнозировалось, в течение года этим студиям были выплачены средства, связанные с 9 фильмами. Было снято в 2,7 раза меньше художественных фильмов, чем планировалось. На 1 фильм было потрачено на 34,8% больше средств, чем предполагалось изначально. В результате аудита было установлено, что контракты по выбранным проектам и сценариям во многих случаях не заключались, а в последующие годы снова проводились аналогичные конкурсы, в 2015-2020 годах не было произведено фильмов по 20 сценариям, приобретенным на сумму 282,5 тыс. манатов. Конкурс, охватывающий 2022 год, был реализован с задержками, а в 2023 году контракты не были заключены до конца периода, охватываемого аудитом, реализация проектов не была обеспечена, низкий уровень исполнения средств был связан именно с этими факторами. В годы, охваченные аудитом, были профинансированы фильмы, не участвовавшие в конкурсах.

Некоторые фильмы, которые было решено снять по выбранным сценариям, не были сняты по разным причинам, что привело к неэффективному расходованию средств. По некоторым из этих случаев не было издано соответствующего приказа о начале производства фильма, а также не было оформлено соответствующего приказа о временном приостановлении или прекращении производства фильма. Не завершено исполнение 3 договоров, заключенных с киностудией "Азербайджанфильм" имени Дж.Джаббарлы в 2022 году и 1 - со студией "Салнаме", по договорам с которыми были выплачены средства в размере 304,7 тыс. манатов. Как и в предыдущем аудите, и по данному аудиту в ряде случаев после истечения срока исполнения заключенных контрактов этот срок продлевался с внесением дополнений в ряде случаев по причине незавершенности производства фильма, и в некоторых случаях производство не было завершено, несмотря на такое продление, в период, охватываемый аудитом. Было установлено, что эти случаи охватывают средства в размере около 3 млн манатов.

Сравнение параметров (объем, тип, формат) фильмов, произведенных в 2022-2023 годах на государственных и частных студиях, с показателями, переданными в Государственный фонд кино, показало, что в том или ином направлении имеются различия. Из-за невыполнения государственных заказов в ряде случаев производилось изменение назначения в процессе исполнения средств, выделяемых на производство фильмов в рамках договора с киностудиями, а в ряде случаев не выполнялись обязательства по софинансированию. Также установлен факт передачи исключительного права на трансляцию фильма, снятого с нарушением условий заключенного договора, третьему лицу без получения согласия министерства. Неустановление министерством во многих случаях вероятной цены на закупки, связанные с проведением мероприятий, привело к формированию разных цен на одну и ту же услугу, а также неправильное оформление контрактов и несоблюдение действующих норм привело к избыточным расходам. В ряде случаев неполучение подтверждающих документов способствовало несправедливому определению соответствия средств и результатов, а в некоторых случаях несоответствие сроков проведения мероприятий и исполнения договоров приводило к излишнему исполнению средств с оплатой стоимости услуги за более длительный период времени.

За счет средств, выделенных из государственного бюджета на создание фильмов и проведение мероприятий, в некоторых случаях были повторно финансированы расходы на участие в киномероприятиях, проводимых в зарубежных странах и внутри республики, также было установлено направление средств на финансирование участия в фестивалях фильмов, снятых не по госзаказу режиссерами, работающими за рубежом. Наличие небольшой доли от доходов от фильмов, снятых по государственному заказу, в доходах киностудий, а также завершение съемок фильмов с задержками или их консервация привели к такой ситуации, что деятельность по кинопроизводству не адаптирована к современным вызовам. Так, средства в киностудию "Азербайджанфильм" имени Дж.Джаббарлы за право показа фильмов поступали в основном от показа фильмов, произведенных в советское время, а в рамках показов фильмов, произведенных по государственному заказу, в киноцентре "Низами", подведомственном министерству, в 2022 году было показано всего 8, а в январе-июле 2023 года - 14 национальных фильмов, все эти фильмы производились на частных киностудиях. 15 художественных, документальных и анимационных фильмов, производство которых было завершено в 2022-2023 годах по государственному заказу, не участвовали в международных фестивалях, а 5 фильмов участвовали в различных фестивалях и были удостоены 1 и более наград.

Как и в предыдущем аудите, текущим аудитом было установлено, что неисполнение правовых актов, регулирующих вопрос авторских гонораров и другие выплаты, привело к ряду лишних и ненадлежащих платежей. Кроме того, отсутствие в данных актах конкретного определения состава по творческому персоналу создало условия для заключения договоров с отдельными лицами, как и с другим вспомогательным персоналом, что в результате сформировало риски по целевому назначению и правильному использованию государственных средств. В некоторых случаях несоблюдение требований налогового законодательства привело к неполному исполнению обязательств касательно доходов государственного бюджета, а также к тому, что выплаты по гражданско-правовым договорам, связанным с кинопроизводством, не были предусмотрены в соответствии с утвержденными тарифами, что сформировало дополнительную необходимость на отчисления в целях выплаты денежных средств по направлениям, по которым не была предусмотрена ежемесячная оплата. Одним из основных факторов, повлиявших на качество кинопроизводства, стало то, что киностудии не были оснащены необходимым современным оборудованием, не было эффективно использовано государственное имущество этими предприятиями и допущены недостатки в отчетности, не было обеспечено надлежащее ведение бухгалтерского учета.

Решением Коллегии соответствующие материалы направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана.